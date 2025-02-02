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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
18:52
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Bugün, Milli Piyango Online platformu ve noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini buluyor. 4.249.764 TL tutarındaki devreden büyük ikramiye için çekiliş topları dönüyor.. Şans oyunu tutkunları, 2 Şubat 2025 şans Topu sonuçlarını öğrenmek için MPİ ekranı üzerinden sorgulama işlemlerini hız kazandı. İşte, şans topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...