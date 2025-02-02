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Giriş Tarihi: 02.02.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 18:52

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

Bugün, Milli Piyango Online platformu ve noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini buluyor. 4.249.764 TL tutarındaki devreden büyük ikramiye için çekiliş topları dönüyor.. Şans oyunu tutkunları, 2 Şubat 2025 şans Topu sonuçlarını öğrenmek için MPİ ekranı üzerinden sorgulama işlemlerini hız kazandı. İşte, şans topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılan şans topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 4.249.764 TL oldu. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Bilet sahipleri, kazandıkları tutarı öğrenmek için MPİ ekranı üzerinden sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. İşte, 2 Şubat 2025 Pazar Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar…
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

2 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
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