ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA 2 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılan şans topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 4.249.764 TL oldu. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Bilet sahipleri, kazandıkları tutarı öğrenmek için MPİ ekranı üzerinden sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. İşte, 2 Şubat 2025 Pazar Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar…