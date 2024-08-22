Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:42
Şans Topu sonuçları 21 Ağustos 2024 AÇIKLANDI! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı!
Şans Topu sonuçları Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden ve MP youtube canlı izle ekranından ilgililerine duyuruluyor. Noter huzurunda şeffaf olarak gerçekleşen çekilişte günün kazanan şanslı numaraları belirleniyor. Devreden büyük ikramiyenin 1.595.726 TL olduğu çekilişte gözler Çarşamba sonuçlarına çevrildi. İşte, Şans Topu sonuçları 21 Ağustos 2024 tıkla-sorgula!