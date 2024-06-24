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Şans Topu sonuçları 23 Haziran 2024 şanslı numaralar... Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ ekranında TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:35
Şans Topu sonuçları 23 Haziran 2024 şanslı numaralar... Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ ekranında TIKLA-ÖĞREN
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu 23 Haziran Pazar çekilişi MPİ TV ekranında takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu haftanın son çekilişiyle belli oluyor. Beklenen büyük ikramiye için oyunda çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş heyecanı canlı yayında yaşanacak. İşte, bugün çekilen 23 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...