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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 17:28

Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı kontrol ediliyor. 5+1 sistemiyle oynanan şans oyununda bilinen numara sayısına göre ikramiye kazanma fırsatı yer alıyor. Bilet sahipleri MP TV canlı yayınında ekrana yansıyan numaraları izliyor. Peki; Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? İşte çarşamba çekilişi hakkında merak edilenler...

Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 26 Şubat Çarşamba çekilişi takip ediliyor. Kazandıran numaralar bir bir belirleniyor. Daha sonra Milli Piyango sonuçları sekmesinden biletler kontrol ediliyor. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulamalarında son durum...

Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 26 ŞUBAT 2024

Milli Piyango Online Şans Topu 26 Şubat 2025 tarihli çarşamba çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor. Sonuçlar henüz belli olmadı.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 26 Şubat 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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