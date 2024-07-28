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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:43

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen bilet sahipleri Milli Piyango Online üzerinden çekiliş ekranını takip edebiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte şans topları bir bir MP TV ekranına yansıyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulama için araştırmalar hız kazanmış durumda. Haftanın iki günü gerçekleşen şans oyunu ilgililerin gündemindekini yerini aldı. Milli Piyango sonuçlarında yer alan büyük ikramiye devrederek her çekiliş sonrası artıyor. İşte, Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024...

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde.

28 Temmuz Pazar çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları 28 Temmuz 2024 MPİ ekranında! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

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