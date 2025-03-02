Şans Topu Sonuçları 3 Mart 2025 açıklandı mı? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online platformu ve noter denetiminde gerçekleştirilen haftanın son Şans Topu çekilişi ile devreden büyük ikramiye tutarı 4.249.764 TL'ye ulaştı. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu, bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunu severleri, MPİ'nin resmi web sitesi üzerinden 3 Mart 2025 tarihli çekilişin sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. İşte, 3 Mart 2025 Pazar günü Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralarla ilgili tüm detaylar…