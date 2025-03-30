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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:22

Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı ile takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan çekilişte kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Bilet sahipleri ekran başında yerini alıyor. Peki; Şans Topu sonuçları 30 Mart 2025 Pazar açıklandı mı?

Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları sorgulama işlemleri gündemdeki yerini alıyor. Biletlerini alanlar şanslı numaraları takip ediyor. Bilinen sayı miktarında ikramiye kazanma fırsatı yakalanılıyor. Peki; 30 Mart 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI 30 MART 2025

Milli Piyango Online Şans Topu 30 Mart 2025 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.