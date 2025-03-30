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Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
18:22
Şans Topu sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı ile takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan çekilişte kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Bilet sahipleri ekran başında yerini alıyor. Peki; Şans Topu sonuçları 30 Mart 2025 Pazar açıklandı mı?