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Giriş Tarihi: 04.08.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:34

Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda beklenen büyük ikramiye 908.930 TL. Şans oyunu severler haftada iki kez düzenlenen çekiliş için bugün saat 20.00'da ekran başında yerini alıyor. Noter huzurunda gerçekleşen 4 Ağustos 2024 şans topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Çekiliş topları kazandıran numaraları belirlemek için dönecek. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 4 Ağustos Pazar günü çekilen haftanın son çekilişi için sorgulanıyor. MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte beklenen büyük ikramiye 908.930 TL. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları için geri sayım başladı. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

4 AĞUSTOS 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

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