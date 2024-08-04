Giriş Tarihi: 04.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
17:34
Şans Topu sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda beklenen büyük ikramiye 908.930 TL. Şans oyunu severler haftada iki kez düzenlenen çekiliş için bugün saat 20.00'da ekran başında yerini alıyor. Noter huzurunda gerçekleşen 4 Ağustos 2024 şans topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Çekiliş topları kazandıran numaraları belirlemek için dönecek. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…