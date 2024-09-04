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Giriş Tarihi: 04.09.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:52

Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri ekran başında yerlerini aldı. Canlı yayında ve noter huzurunda çekilecek çekilişin ardından şanslı numaralar kontrol ediliyor. Şans Topu sonuçları 4 Eylül 2024 tarihi ile gündemde. Katlanan ikramiyeyi takip edenler biletlerini karşılaştırmaya başladı. İşte, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulamaları Çarşamba çekilişi ile hız kazanıyor. Milli Piyango oyunları arasında oldukça ilgi çeken çekiliş için gözler MP TV ekranına döndü. Hangi biletin ne kadar kazandığı sistem üzerinden öğreniliyor. İşte, 4 Eylül 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 4 Eylül saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları 4 Eylül Çarşamba çekilişi canlı izle! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

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