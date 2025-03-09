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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 17:47

Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Haftada iki kez yapılan Şans Topu çekilişinin ikincisi, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleşiyor. Çarşamba çekilişi geride kalırken, gözler Pazar günü yapılacak olan çekilişe çevrildi. Milli Piyango'nun YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan ve noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları büyük merak konusu. Peki, 9 Mart 2025 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgulama ekranı ile sonuçlar hakkında tüm bilgiler!

Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden 9 Mart 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişi büyük bir merakla bekleniyor. Resmi Milli Piyango Online sitesinde yer alan bilgilere göre, devreden büyük ikramiye de yakın takibe alındı. Peki, 9 Mart 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar!

Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

9 MART 2025 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.