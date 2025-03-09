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Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
17:47
Şans Topu sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Haftada iki kez yapılan Şans Topu çekilişinin ikincisi, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleşiyor. Çarşamba çekilişi geride kalırken, gözler Pazar günü yapılacak olan çekilişe çevrildi. Milli Piyango'nun YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan ve noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları büyük merak konusu. Peki, 9 Mart 2025 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgulama ekranı ile sonuçlar hakkında tüm bilgiler!