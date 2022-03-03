2 Mart Çarşamba gününe ilişkin Şans Topu sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda MPİ tarafından duyuruluyor. Zengin olma umutlarını bu haftaya bırakanlar 2 Mart 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere en son açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve 498.250,31 TL devretmiş bu haftaki çekilişe ilgi artmıştı. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! 2 Mart Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…