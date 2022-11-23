Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu sonuçları çekilişin ardından merak ediliyor. Haftanın belli günlerinde MPİ tarafından canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar açıklanıyor. Şanslı numaraların kendisine çıkmasını isteyen vatandaşlar ise 23 Kasım 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Çekiliş saat 20.00'da başlıyor. Peki 23 Kasım 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Şans Topu sonuçları