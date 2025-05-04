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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:32

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Bilet sahipleri 5+1 numarayı doğru bilirse büyük ikramiyenin kapısını açıyor. Kazandıran numaralar canlı olarak tek tek ekrana yansıyor. Milli Piyango Online üzerinden çekiliş süreci yürüyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takip edilmeye başladı. Bilinen numara sayısına göre ikramiye tutarının değiştiği şans oyununda sonuçlar noter huzurunda ortaya çıkıyor. Peki, 4 Mayıs 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 4 MAYIS 2025

Milli Piyango Online Şans Topu 4 Mayıs 2025 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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