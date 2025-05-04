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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
17:32
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Bilet sahipleri 5+1 numarayı doğru bilirse büyük ikramiyenin kapısını açıyor. Kazandıran numaralar canlı olarak tek tek ekrana yansıyor. Milli Piyango Online üzerinden çekiliş süreci yürüyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: