Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 2 kez yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 1 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.