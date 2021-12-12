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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 12.12.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 20:10

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha belli oldu. Bu haftanın son çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler şans oyunu severler "12 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 12 Aralık Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama detayları.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "12 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Aralık Şans Topu sonuçları: 3 - 30 - 15 - 13 - 26 + 12

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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