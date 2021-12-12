Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "12 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 12 Aralık Şans Topu sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;