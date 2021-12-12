"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha belli oldu. Bu haftanın son çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler şans oyunu severler "12 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 12 Aralık Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama detayları.