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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 20:11

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen Şans Topu sonuçları açıklandı. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu sevenler "Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı" için araştırma yapıyor. Bu başlık altından; Şans Topu sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı. Haftanın iki günü noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmış olup yapılan son çekilişte 5+1 kazanan olmamıştı. İşte Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı! 12 Ocak Şans Topu sonuçları açıklanıyor!

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 2-7-15-31-34+13 oldu.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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