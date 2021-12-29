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Haberler Yaşam Şans Topu çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgula ekranı ile 29 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 18:49

Şans Topu çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgula ekranı ile 29 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?

Çarşamba akşam saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Yeni haftada büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesi hayalini kuran binlerce kişi çekilişin gerçekleşeceği saatin yaklaşmasıyla birlikte "Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 29 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı ile ilgili tüm detaylar…

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 29 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleşen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar canlı yayın ve noter huzurunda belli oluyor. 108 milyonu aşkın büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 29 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 29 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

Şans topu sonuçları 20.00'daki çekilişin ardından açıklanacak. Aşağıda yer alan linkler üzerinden bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirisiniz...


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Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 29 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 29 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 29 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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