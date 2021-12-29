Şans Topu çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgula ekranı ile 29 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?

Çarşamba akşam saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Yeni haftada büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesi hayalini kuran binlerce kişi çekilişin gerçekleşeceği saatin yaklaşmasıyla birlikte "Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 29 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı ile ilgili tüm detaylar…