Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 15 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 15 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.