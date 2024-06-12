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Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! 💥 Milli Piyango Online ile 12 Haziran Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
20:44
Şans Topu 12 Haziran çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Büyük ikramiye ve çekiliş sonuçlar yakından takip ediliyor. Devreden ikramiyenin 2.820.908 TL olduğu Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba şans topu sonuçlar sorgulama sayfası!