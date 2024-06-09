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Şans Topu sonuçları 9 Haziran 2024 AÇIKLANDI! Tıkla-öğren! MPİ Milli Piyango online ekranı ile Şans Topu sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
20:31
Şans Topu sonuçları 9 Haziran 2024 AÇIKLANDI! Tıkla-öğren! MPİ Milli Piyango online ekranı ile Şans Topu sonuçları sorgulama!
Şans Topu 9 Haziran 2024 Pazar günü çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Büyük ikramiyenin 1.306.885 TL olduğu çekiliş için sonuçlar yakından takip ediliyor. Çarşamba ve Pazar günleri numaralar çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 9 Haziran 2024 Pazar şans topu sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı!