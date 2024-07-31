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Giriş Tarihi: 31.07.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:12

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

Milli Piyango Online ekranından Şans Topu sonuçları açıklanıyor. Her Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu kazandıran numaralar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Canlı yayında yapılacak olan çekiliş için geri sayım başladı. Peki, 31Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuç sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

Şans Topu sonuçları Milli Piyango ekranında açıklanıyor. Milli Piyango şans oyunları arasında yer alan çekiliş noter huzurunda gerçekleşerek kazandırmaya devam ediyor. İşte, 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ sayfası...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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