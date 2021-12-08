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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula
Giriş Tarihi: 08.12.2021 19:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 20:12

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere düzenlenen Şans Topu sonuçları açıklandı. Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen çekilişle birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Şans Topu sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans Topu sonuçları 8 Aralık Çarşamba akşamı belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu sonuçlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

8 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar: 1-12-16-24-30+8 oldu.

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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula
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