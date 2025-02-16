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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:21

Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Haftanın Şans Topu çekilişinde devreden büyük ödülün talihlisi olup olmadığını öğrenmek isteyenler, bilet numaralarını kontrol ediyor. Peki, Şans Topu sonuçları duyuruldu mu, nereden öğrenilir? İşte sonuç sorgulama detayları...

Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Bu akşam MP canlı TV yayınında Şans Topu çekilişi, talihlileriyle buluşacak. Binlerce şans oyunu meraklısını bir araya getiren ve kazandıran çekilişte gözler, belirlenen şanslı rakamlara çevrildi. 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen bu heyecan dolu çekilişte, büyük ödülün kime çıkacağı merakla bekleniyor. Peki Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

16 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

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Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları bekleniyor: Milli Piyango Online 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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