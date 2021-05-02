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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.05.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 21:30

sonuçları belli oldu! ile sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan sonuçları bugün bir kez daha (MPİ) ile işbirliğinde açıklanacak. Bugünkü canlı çekilişine, üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar, şanslı numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

" sonuçları" her hafta aracılığıyla - ortak canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü Şans Topu canlı çekilişi için Milli Piyango online ve MPİ bayilerinden kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 2 Mayıs sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI (2 MAYIS)

(MPİ) ile ortaklığında belirlenen sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 - 5 - 15 - 17 - 26 + 3

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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