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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.05.2021 19:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 21:26

sonuçları belli oldu! ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - ekranı

aracılığıyla her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları çekilen sonuçları bugün (5 Mayıs 2021 Çarşamba) şans oyunu severlere duyurulacak. (MPİ) ile ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar, sorgusu yapmak amacıyla şanslı numaralara ilişkin 5 Mayıs MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve sayfası detayları.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama sayfası

" Sonuçları" her hafta 2 gün ile - canlı yayın aracılığıyla kazanma amacıyla kupon dolduran şan soyunu severlere duyuruluyor. (MPİ) ile Youtube ortak canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayanlar biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyerek 5 Mayıs sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama sayfası

ŞANS TOPU SONUÇLARI (5 MAYIS)

aracılığıyla 5 Mayıs çekiliş sonuçları - motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Mayıs Şans Topu sonuçları: 7 - 10 - 12 - 13 - 33 - 8

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama sayfası
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama sayfası

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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