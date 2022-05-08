Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.