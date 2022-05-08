Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 08.05.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 20:47

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile Sisal Şans üzerinden kupon doldurarak katılanlar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 MAYIS)

Şans Topu sonuçları ve 8 Mayıs kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Mayıs Şans Topu sonuçları:

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

SON DAKİKA