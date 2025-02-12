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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:16
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Milli Piyango tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşiyor! 12 Şubat 2025 Çarşamba akşamı noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişle şanslı numaralar belli olacak. Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları açıklanmasıyla talihliler ödülleriyle buluşacak. Sonuçları anında öğrenmek isteyenler, MP Online platformu üzerinden hızlıca kontrol edebilir. İşte, 12 Şubat 2025 Çarşamba gününe ait Şans Topu çekiliş sonuçları…