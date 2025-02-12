ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekiliş sonuçları, haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişlerin ardından sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Bugün, 12 Şubat 2025 tarihinde yapılacak çekiliş, saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin kazanan numaralarını öğrenmek ve sonucu sorgulamak için detaylar haberin devamında...