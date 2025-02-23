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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
17:35
Milli Piyango'nun büyük ilgi gören Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta! 23 Şubat 2025 Pazar günü, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek çekilişle kazanan numaralar belli olacak. Şans oyunu severler, çekiliş sonuçlarını merakla beklerken, MP Online platformu üzerinden anlık olarak sonuçlara ulaşabilecek. İşte, 23 Şubat Pazar gününe ait Şans Topu çekiliş sonuçları ve detayları...