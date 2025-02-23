ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

23 Şubat 2025 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Haftada iki kez düzenlenen çekilişin sonuçlarına, millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr gibi sitelerden kolayca ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaraları öğrenmek ve bilet kontrol etmek için detaylar haberin devamında...