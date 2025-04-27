ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları, haftada iki kez düzenlenen çekilişlerin ardından sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com adreslerinden kolaylıkla takip edilebiliyor. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan çekiliş, saat 20.00'de yapılacak. Milli Piyango Online tarafından organize edilen Şans Topu çekilişinde kazanan numaraları öğrenmek ve sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizin devamında…