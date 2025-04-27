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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
17:03
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu tutkunlarının heyecanla beklediği çekiliş bu akşam gerçekleşiyor! 27 Nisan 2025 Pazar akşamı, noter denetiminde ve canlı yayında düzenlenen çekilişle kazanan numaralar belli olacak. Büyük ödülün sahibini bulacağı gecede, şanslı isimler ödüllerine kavuşacak. Çekiliş sonuçlarını anında öğrenmek isteyenler, MP Online platformu üzerinden hızlıca sorgulama yapabilir. İşte 27 Nisan Pazar gününe ait Şans Topu çekiliş sonuçları...