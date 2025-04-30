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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
17:03
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve büyük heyecan yaratan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli olacak. 30 Nisan Çarşamba akşamı noter eşliğinde ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş, şans oyunu tutkunlarının ilgi odağı oldu. Çekiliş sonuçları, MP Online sistemi üzerinden anlık olarak paylaşıldı. Şansını deneyenler şimdi sonuçları büyük bir merakla kontrol ediyor. İşte 30 Nisan tarihli Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar ve kazanan numaralar...