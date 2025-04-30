ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

30 Nisan 2025 Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'de yapılacak. Haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr gibi sitelerden takip edilebilecek. Kazanan numaraları görmek ve biletinizi kontrol etmek için detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz...