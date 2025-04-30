Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:03

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve büyük heyecan yaratan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli olacak. 30 Nisan Çarşamba akşamı noter eşliğinde ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş, şans oyunu tutkunlarının ilgi odağı oldu. Çekiliş sonuçları, MP Online sistemi üzerinden anlık olarak paylaşıldı. Şansını deneyenler şimdi sonuçları büyük bir merakla kontrol ediyor. İşte 30 Nisan tarihli Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar ve kazanan numaralar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

30 Nisan 2025 Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'de yapılacak. Haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr gibi sitelerden takip edilebilecek. Kazanan numaraları görmek ve biletinizi kontrol etmek için detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

30 NİSAN 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20:00 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
30 Nisan 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda ahberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

30 NİSAN 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI
30 Nisan 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Nisan 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.