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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
17:09
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Milli Piyango'nun heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi için büyük gün geldi! 9 Şubat 2025 Pazar akşamı, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle kazanan numaralar belli oluyor. Şans oyunu severler, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanırken, MP Online platformu üzerinden Şans Topu çekiliş sonuçlarına anında ulaşabiliyor. İşte, 9 Şubat 2025 Pazar gününe ait Şans Topu çekiliş sonuçları…