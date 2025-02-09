ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekiliş sonuçları, haftada iki kez düzenlenen çekilişler sonrası sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com gibi sitelerden kolayca öğrenilebiliyor. Bugün, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek çekiliş, saat 20.00'de yapılacak. İşte, Milli Piyango Online aracılığı ile düzenlenen Şans Topu çekilişi kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı haberin devamında...