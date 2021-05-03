Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan MPİ Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde açıklandı. Bugünkü Şans Topu canlı çekilişine, Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar, şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 2 Mayıs MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 2 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.