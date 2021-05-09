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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 09.05.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 21:15

canlı çekilişle belli oldu! ile 9 Mayıs çekilişi sonuçları - bilet sorgulama

, her hafta 2 gün aracılığıyla canlı yayında kazandıran numaralarla belirleniyor. Bugünkü canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şan oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ve bilet sorgulama ekranı ve nasıl oynanır, hangi günler sorularının yanıtları.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 2 gün canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen MPİ bugün (9 Mayıs 2021) canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MPİ canlı çekilişine üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak katılanlar açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI (9 MAYIS)

aracılığıyla ve bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Mayıs Şans Topu sonuçları: 12 – 14 – 16 – 20 – 25 - 13

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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