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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
20:02
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama!
Şans Topu sonuçları son dakika yakından takip ediliyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftada iki defa gerçekleşen çekilişte, bu haftanın kazanan şanslı numaraları ve devreden 1.580.369 TL büyük ikramiye gündemde. Peki, Şans topu sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama!