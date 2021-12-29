Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (29 Aralık 2021) şans oyunu severler için bir kez daha çekilerek duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapma isteyerek "29 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 29 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.