Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün (26 Aralık Pazar) bir kez daha çekilerek duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 26 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı.