Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 20:09

Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün (26 Aralık Pazar) bir kez daha çekilerek duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 26 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 2 günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek resmi site üzerinden duyuruldu. Büyük ikramiye kazanma umuduyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinde kupon dolduranlar bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA ŞANS TOPU SONUÇLARI (26 ARALIK)

Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Aralık Şans Topu sonuçları: 26 - 34 - 30 - 23 - 22 + 11

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

SON DAKİKA