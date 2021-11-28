Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.