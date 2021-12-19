“Şans Topu sonuçları” son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi sonucunda belirlenerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinde ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "19 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Piyango Online ile 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.