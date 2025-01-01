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Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP
Giriş Tarihi: 01.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
21:05
Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP
1 Ocak 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Haftada iki kez düzenlenen çekilişler, her Çarşamba ve Pazar günü yapılırken, sonuçlar hem millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilebiliyor hem de Milli Piyango'nun YouTube kanalında canlı yayınlanıyor. Peki, 1 Ocak 2025 Çarşamba çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, kazanan numaralar ve tüm detaylar...