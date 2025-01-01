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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP
Giriş Tarihi: 01.01.2025 21:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:05

Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

1 Ocak 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Haftada iki kez düzenlenen çekilişler, her Çarşamba ve Pazar günü yapılırken, sonuçlar hem millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilebiliyor hem de Milli Piyango'nun YouTube kanalında canlı yayınlanıyor. Peki, 1 Ocak 2025 Çarşamba çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, kazanan numaralar ve tüm detaylar...

Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

1 Ocak 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr üzerinden anlık olarak duyuruluyor. İşte, 1 Ocak 2025 Milli Pİyango Online Şans Topu Sonuçları sorgulama...

Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

ŞANS TOPU SONUÇLARI 1 OCAK 2025

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu 1 Ocak 2025 tarihli Çarşamba çekilişi ile gündemde. Çekilişte kazanan şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, kazandıran numaralar:

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Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

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Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 8 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 1 Ocak 2025 açıklandı!💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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