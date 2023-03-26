Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayanlar şanslı numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 26 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile 26 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.