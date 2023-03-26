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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.03.2023 20:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 20:49

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayanlar şanslı numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 26 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile 26 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları 26 Mart 2023 Pazar günü, Milli Piyango TV ekranlarında yapılacak olan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 26 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

26 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm detaylar şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Mart Şans Topu sonuçları



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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 26 Mart Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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