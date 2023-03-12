Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 12 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları 12 Mart 2023 Pazar günü bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla katılanlar yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 12 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.