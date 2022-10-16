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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.10.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 20:08

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu Sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 16 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaralarla, şans oyunu severlere ilan edilen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak oynayanlar Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "16 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA | ŞANS TOPU SONUÇLARI (16 EKİM)

Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ekim Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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