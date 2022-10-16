Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 16 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu Sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 16 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.