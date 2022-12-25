Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 6 şanslı numarayla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun şekilde Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 25 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Milli Piyango Online ile 25 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.