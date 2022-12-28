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Şans Topu Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Aralık Şans Topu Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.12.2022 20:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
20:08
Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 28 Aralık Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.