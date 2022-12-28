Şans Topu Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 28 Aralık Şans Topu Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 28 Aralık Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 28 Aralık Şans Topu Sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;