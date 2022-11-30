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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.11.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 23:10

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu Sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severler için duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlım çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenerek "30 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 KASIM)

Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Kasım Şans Topu sonuçları

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Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numara seçilebilir istenirse de Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirilerek kolon hızlıca oluşturulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırılabilir.

Haftada 2 gün kazanma şansı bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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