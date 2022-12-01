Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA TIKLA | Milli Piyango 30 Kasım 2022 Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 06:17

Şans Topu sonuçları SORGULA TIKLA | Milli Piyango 30 Kasım 2022 Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 30 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.