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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
20:45
Şans Topu'nun heyecanla beklenen çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda geçtiğimiz çekilişte 5+1 bilen 2 kişi olmuş ve 1 milyon 486 binlik büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Gözler bugün yapılacak çekilişe çevrildi. Peki, 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı