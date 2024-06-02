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Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 20:45

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Şans Topu'nun heyecanla beklenen çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda geçtiğimiz çekilişte 5+1 bilen 2 kişi olmuş ve 1 milyon 486 binlik büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Gözler bugün yapılacak çekilişe çevrildi. Peki, 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı biletlerini alan şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Şans Topu çekilişi saatler 20.00'ı gösterdiğinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, Şans Topu'nda bu akşam kazandıran numaralar hangileri? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

2 HAZİRAN 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Pazar çekilişi ile gündemde.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

Kazandıran numaralar: 12 - 15 - 17 - 22 - 26 + 8

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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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