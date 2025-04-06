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Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula! 
Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 19:59

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Nisan 2025 Pazar tarihli Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Heyecanla beklenen çekilişin kazandıran numaraları ve sonuçları belli oluyor. Şansını deneyen vatandaşlar, biletlerini kontrol etmek ve sonuçları öğrenmek için MP bilet sorgulama ekranına yöneldi. Peki, kazandıran numaralar neler? İşte 6 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

Şans Topu'nda 6 Nisan 2025 Pazar çekilişi gündemde. Büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişi, "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kazanan numaralar ve MP bilet sorgulama ekranı, çekilişin ardından erişime açılıyor. İşte 6 Nisan Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 NİSAN 2025

Milli Piyango Online Şans Topu6 2 Nisan 2025 tarihli Pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.