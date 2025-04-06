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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
19:59
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 6 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları sorgula!
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Nisan 2025 Pazar tarihli Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Heyecanla beklenen çekilişin kazandıran numaraları ve sonuçları belli oluyor. Şansını deneyen vatandaşlar, biletlerini kontrol etmek ve sonuçları öğrenmek için MP bilet sorgulama ekranına yöneldi. Peki, kazandıran numaralar neler? İşte 6 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...