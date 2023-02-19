Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 19 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 817 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin edip etmediğini merak ederek 19 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 19 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.