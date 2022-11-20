Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler, Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 20 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.