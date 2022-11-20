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Haberler Yaşam Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.11.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 18:42

Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler, Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 20 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünün şanslı numaralarını öğrenmek ve Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyenler 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 KASIM)

20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Kasım Şans Topu sonuçları

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Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numara seçilebilir istenirse de Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirilerek kolon hızlıca oluşturulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırılabilir.

Haftada 2 gün kazanma şansı bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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