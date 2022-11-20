Şans Topu Sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünün şanslı numaralarını öğrenmek ve Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyenler 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 KASIM)

20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;